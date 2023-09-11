Кондратьев: «Школа молодого предпринимателя» набирает популярность у молодежи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об итогах очередного потока проекта «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых».

Глава Кубани отметил, что этот проект продолжает набирать популярность у молодежи. На очередной поток в этом году зарегистрировались более 1 тыс. человек. Из них 20% смогли успешно сдать тестирование, пройти обучение и доработать идеи с наставниками.

«Большинство ребят зарегистрировали свое дело, 91 человек успешно защитил проекты. Теперь они могут взять льготный заем на развитие бизнеса в краевом Фонде микрофинансирования по ставке от 0,1% годовых на сумму до 5 млн рублей», — сказал Вениамин Кондратьев.

Каждый год образовательную программу «Школы молодого предпринимателя» обновляют с учетом актуальных потребностей бизнеса и внешних изменений в экономике. В этом году в число основных задач вошли поддержка действующих предпринимателей, создание новых и сохранение действующих рабочих мест.

Регистрация на новый поток проекта продлится до конца сентября. Подать заявку можно на официальном сайте или по телефону 8-(800)-707-07-11, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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