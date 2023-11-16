Кондратьев: в школе бизнеса «Подросток» прошли обучение 100 детей

Начальную школу бизнеса для детей до 17 лет запустили в Краснодарском крае в октябре.

Глава региона Вениамин Кондратьев 16 ноября встретился с участниками образовательного проекта.

«В подростковом возрасте ребята нуждаются в определении своего пути. Находятся на стартовом шаге, за которым будет восхождение. В нашем крае талантливая молодежь. Важно, чтобы у них была возможность раскрывать свои способности и добиваться успехов в избранном деле. А смелые проекты реализовывались и приносили не только личные дивиденды, но и были полезны обществу. Вместе мы сможем добиться взаимовыгодного результата», — заявил губернатор.

Обучение в проекте уже прошли 100 участников в составе 10 команд. Желающих принять участие было более 1,3 тыс. человек. Подростки рассказали о своих проектах и поделились впечатлениями от обучения.

Дмитрий Лошков из Новороссийского технико-экономического лицея рассказал о своей идее по запуску маркет-плейса «Подросток+». По его словам, проект уже дал результат без вложения инвестиций. Информацию о товарах и проектах, которые реализуют подростки, на специальной площадке можно разместить бесплатно. Совершеннолетние размешают свои предложения для подростков уже платно. Первые деньги на площадке уже заработали, а участники команды зарегистрировались как самозанятые.

Учащаяся школы № 20 Кореновского района Эвелина Торчан представила свое приложение для выбора профессии — там старшеклассники могут задавать вопросы о поступлении и советоваться, а успешные студенты выступят наставниками.

Полина Дудченко из школы № 4 Тимашевского района рассказала об экологичном проекте — изготовлении тротуарной плитки из переработанных пластиковых бутылок, которые собирают через фандоматы.

«На 90% плитка состоит из пищевого пластика, который при воздействии света не выделяет вредных веществ. Плитка прочная, выдерживает большие перепады температур. 10% с сырья поступает с производств нашего района. Инвестиции в проект — 2,2 млн рублей», — рассказала Полина Дудченко.

Губернатор подчеркнул, что предпринимательство вызывает у молодежи огромный интерес.

«Несмотря на юный возраст, ребята разработали вполне взрослые, интересные идеи. Многие из них можно реализовать. У нас достаточно условий для раскрытия потенциала молодежи. Школа бизнеса «Подросток» — это начальная ступень. В крае уже три года действует проект «Бизнес молодых» для участников от 18 до 35 лет. Они получают компетенции и средства для открытия собственного дела. А кроме того, поддержку и веру в собственные силы», — сказал Кондратьев.

В ходе встречи рассказали и о других разработанных идеях — в том числе создание идеи изготовления экологически чистого саманного кирпича, приложение по поиску работы для подростков, создание культурного пространства «Отдыхтека», туристического маршрута, школы программирования по подготовке специалистов в сфере кибербезопасности, а также аниматорского агентства по организации праздников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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