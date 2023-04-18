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Кондратьев: в школах Кубани учатся 34 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-shkolah-kubani-uchatsya-34-tys-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
Кондратьев: в школах Кубани учатся 34 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в пленарном заседании Всероссийского форума «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка», который состоялся в Грозном.

Организаторы форума — Агентство стратегических инициатив. Темой мероприятия стала модернизация образовательной среды для детей с ограниченными возможностями. Также обсудили развитие этого направления.

По словам главы Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланы Чупшевой, в России 728 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый год эта цифра растет. В коррекционных школах разных форматов учатся 500 тыс. детей, еще 100 тыс. находятся на домашнем обучении.

Вениамин Кондратьев поблагодарил Агентство стратегических инициатив и правительство Чеченской Республики за решение провести форум по важной теме инклюзивного образования.

«За каждым действием должен быть результат, прагматика, нацеленная на тот алгоритм, который приведет к успеху. Мы должны создавать инклюзию всем нашим гражданским обществом. Неважно, как назвать эту работу — интеграция, вовлечение или адаптация, но начинать ее нужно с детских садов и школ. Тогда дети, в том числе с ограниченными возможностями, вырастут вместе и станут полноценными членами общества, будут воспринимать друг друга как равноправных», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор Кубани отметил, что сегодня в регионе более 760 тыс. школьников. Из них 34 тыс. — это дети с ограниченными возможностями здоровья. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что эти дети должны ходить в школу, быть социализированы и иметь равные возможности.

«Сегодня в регионе более 1,2 тыс. школ, все их перестроить невозможно. С 2015 года на Кубани построили 75 общеобразовательных и 168 дошкольных учреждений. В этом году планируем завершить еще 20 школ и 23 детских сада. Мы создаем в них безбарьерную среду, чтобы «особым» детям было комфортно обучаться. Потому что не они должны приспосабливаться к школам, а учреждения — к требованиям детей», — добавил глава региона.

На Кубани сейчас 52 школы для детей с различными нарушениями в развитии. В этом году в Краснодаре начнут строить школу-интернат для 400 воспитанников. Одновременно на Кубани развивают дополнительное образование: спортивные корректирующие секции и творческие студии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи для детей с особенностями развития открылся инклюзивный центр.

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