Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Кондратьев: в санаториях Кубани доступны 105 бальнеологических и 96 грязевых отделений

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-sanatoriyah-kubani-dostupny-105-balneologicheskih-i-96-gryazevyh-otdelenij
Кондратьев: в санаториях Кубани доступны 105 бальнеологических и 96 грязевых отделений
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Краснодарский край с каждым годом пользуется все больше популярностью у туристов. Отдельное внимание в регионе уделяют оздоровительному туризму, сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, развитие программ по лечению и оздоровлению улучшают всесезонную загрузку санаториев края. Власти региона стремятся создать все условия для круглогодичного отдыха.

«Сегодня в санаториях Краснодарского края доступны 105 бальнеологических и 96 грязевых отделений. Для их дальнейшего развития и открытия новых учреждений, мы провели инвентаризацию природных месторождений», — сообщил Кондратьев.

Глава региона отметил, что всего на Кубани разведали 43 месторождения минеральных вод и 5 месторождений лечебных грязей. Региональное министерство курортов вместе с коллегами в муниципалитетах активно ищут инвесторов для создания туробъектов на источниках и скважинах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Краснодарский край занял 3 место в ЮФО по заполняемости санаториев по итогам 2022 года.

Статьи
Как выучить иностранный язык: 10 обязательных шагов
Как выучить иностранный язык: 10 обязательных шагов
Скребок гуаша: что это, как пользоваться и кому нельзя
Скребок гуаша: что это, как пользоваться и кому нельзя
Три вкусных бургера без мяса
Три вкусных бургера без мяса
Спор над чашкой капучино: вредно ли пить кофе с молоком?
Спор над чашкой капучино: вредно ли пить кофе с молоком?
О каких заболеваниях может говорить сонливость и заторможенность
О каких заболеваниях может говорить сонливость и заторможенность
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях