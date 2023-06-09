Кондратьев: в санаториях Кубани доступны 105 бальнеологических и 96 грязевых отделений

Краснодарский край с каждым годом пользуется все больше популярностью у туристов. Отдельное внимание в регионе уделяют оздоровительному туризму, сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, развитие программ по лечению и оздоровлению улучшают всесезонную загрузку санаториев края. Власти региона стремятся создать все условия для круглогодичного отдыха.

«Сегодня в санаториях Краснодарского края доступны 105 бальнеологических и 96 грязевых отделений. Для их дальнейшего развития и открытия новых учреждений, мы провели инвентаризацию природных месторождений», — сообщил Кондратьев.

Глава региона отметил, что всего на Кубани разведали 43 месторождения минеральных вод и 5 месторождений лечебных грязей. Региональное министерство курортов вместе с коллегами в муниципалитетах активно ищут инвесторов для создания туробъектов на источниках и скважинах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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