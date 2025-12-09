Кондратьев: в самые важные периоды опорой России всегда были мужественные люди

В День Героев Отчества в Краснодаре торжественно открыли мемориальный комплекс, посвященный защитникам Родины в разные исторические времена. Вениамин Кондратьев вместе с горожанами почтил память воинов минутой молчания, а также преклонил колено и возложил цветы к Вечному огню.

В День Героев Отечества в Краснодаре решили увековечить их образ в граните. Андрей Григорьев с 2022 года защищал страну в зоне специальной военной операции. Сегодня, как и каждый день в тылу, вспоминает своих боевых товарищей.



«Я горд тем, что служил рядом с настоящими героями, многих из которых, к сожалению, с нами сейчас нет. Это дань памяти тем людям, которые совершили свой подвиг и помогли нам дожить до этого дня», — делится участник СВО Андрей Григорьев.

У тех, кто 80 лет назад защищал свою Отчизну, и тех, кто сейчас сражается за историческую правду в зоне СВО, — есть общие гены. Вениамин Кондратьев уверен, что справедливость, самоотверженность и патриотизм — это то, что объединяло и будет объединять народ.

«В День Героев Отечества мы открываем монумент героям прошлых и сегодняшних сражений, а также будущих побед. В самые ответственные периоды опорой и силой России всегда были бесстрашные и мужественные люди. Во многом благодаря им мы живем в нашей великой стране. И сегодня ребята в зоне проведения специальной военной операции доказывают, что мужество, сила духа, верность своей земле у них в генах. Новый монумент отражает эту неразрывную преемственность и связь поколений. Важно знать и помнить героев прошлого и настоящего, ощущать гордость за защитников Родины. Мы стоим за историческую правду, а значит, победа будет за нами», — говорит Вениамин Кондратьев.

Совершать подвиги у русского народа — в крови. Именно эту мысль хотели передать скульпторы нового памятника «Защитникам Отечества». Памятник совместил в себе несколько эпох с общей целью — борьбой за свободу народа, свободу исторических ценностей.

«В народе говорят, что у подвига нет имени. Но имена есть у героев, которые их совершили. И наш святой долг сохранить в памяти нашей, в памяти будущих поколений их имена и великий подвиг», — подчеркивает председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Высота гранитного монумент — более 9,5 м. При этом общая площадь всего мемориального комплекса — 2,7 тыс. кв. м. Подобные памятные места в городе позволяют навечно сохранить связь потомков с героями, уверен глава региона. Именно поэтому по инициативе губернатора мемориал возвели в центре Краснодара.

«Год назад губернатор отметил, что в краевой столице должно появиться место, которое бы объединяло прошлое, сегодняшнее и будущее. И именно этот монумент говорит о том, что в этом сильна наша страна», — отмечает глава Краснодара Евгений Наумов.

Важно, что такие памятные места открывают не только в больших городах края, но и в станицах. В каждом уголке Кубани появляются Аллеи славы героев СВО. Результаты такой просветительской работы уже можно услышать в устах будущих героев.

«Я в будущем планирую стать военным. Преемственность поколений очень важна для меня. Я изучаю историю, помню героев и чту их память» — говорит кадет Краснодарского президентского кадетского училища Роман Палладиев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», капсулу времени заложили в сквере Героев Отечества в Краснодаре. В нее собрали послания участников третьего Всероссийского патриотического форума активистов движения «Пост №1».

