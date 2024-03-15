Кондратьев: в региональном центре «Призма» занимаются почти 1,5 тыс. школьников

Губернатор Краснодарского края 15 марта посетил центр выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодежи «Призма». Этот центр создали в 2023 году в Краснодаре по нацпроекту «Образование».

В настоящее время в «Призме» регулярно занимаются почти 1,5 тыс. школьников. В центре дети дополнительно изучают науки, посещают профориентационные занятия и готовятся к олимпиадам.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев и вице-губернатор Анна Минькова посетили агробиоэкологическую лабораторию. Пространство разделено на учебную лабораторию и зону зимнего сада.

«Раз вы уже занимаетесь на этой площадке, значит, каждый из вас по-своему талантлив, одарен и уникален. В жизни вам предстоит сделать многое, и чем раньше определитесь с траекторией развития, тем быстрее придет успех. Уверен, в будущем своими знаниями и открытиями сможете прославить Краснодарский край и страну», — сказал Кондратьев.

Учащиеся рассказали, что в центре проходят практические занятия, им помогают определиться с будущей специальностью, дают возможность сфокусироваться на научной деятельности.

Кондратьев также осмотрел IT-лабораторию и пообщался со школьниками.

«У вас своеобразное мышление, отличное от других. Вы сморите на мир через виртуальное пространство. Это инновации, которых раньше не было, а теперь за ними будущее, которое строить новому поколению. Вы сможете повлиять на научно-технический прогресс. Потому что уже сейчас занимаетесь прикладной наукой, а практический результат всегда важнее теории», — сказал Кондратьев.

Вениамин Кондратьев посетил учебные аудитории, где школьники изучают китайский язык. В химической лаборатории он пообщался с учениками, которые представят Кубань в финале Всероссийской олимпиады. Дети рассказали, что в отличие от школы, в центре база гораздо обширнее, это позволяет углубленно изучать предмет.

Учащиеся продемонстрировали свои разработки. В их числе автоматическая станция контроля точки замерзания воды, роботизированный инкубатор для перепелиных яиц, омагничиватель воды, термоэнергогенератор для преобразования энергии тепла от спиртовой горелки в электрический ток. Последние можно использовать в походах и зоне ЧС для зарядки телефонов.

Федор Яроцкий из Армавира рассказал о проекте «Программно-аппаратный комплекс предпрофильного отбора и реабилитации операторов дронов». Он создал прибор, измеряющий время, которое тратит человек на принятие трудного решения. Этот прибор выполнен в форме VR-очков и позволяет в быстро определить, кто может быстро обучиться управлению дронами. Еще этот прибор способствует снижению внутриглазного и внутричерепного давления. Таким образом, его можно использовать при реабилитации.

«Такие разработки сегодня особенно важны. Высококлассное оборудование центра и ваши стремления помогут сделать открытия, необходимые для отраслей экономики края. Вижу, что вам здесь очень интересно, желаю успехов в дальнейшем», — сказал Кондратьев.

В центре «Призма» оборудовали 10 учебных кабинетов, шахматную гостиную и четыре лаборатории. Это агробиоэкологическая, физическая, химическая и IT-лаборатории. Также оборудованы два коворкинг-пространства, зона проектной деятельности, студия видео-звукозаписи, медиатека, актовый зал, конференц-зал, интеллектуальное кафе и зимний сад.

В настоящее время в «Призме» реализуют 66 программ по 24 предметам. Здесь занимаются и дети с ограниченными возможностями развития, слабослышащие.

За учебный год в «Призме» проводят краткосрочные профильные и профориентационные смены. В них участвуют 7,5 тыс. учащихся 7-11 классов.

«Призма» сотрудничает с фондом «Талант и успех», учеными ведущих вузов края, педагогами-наставниками победителей краевых олимпиад, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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