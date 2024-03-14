Детсад на 240 мест открыли в селе Борисовка под Новороссийском

Об открытии нового детского сада на улице Жемчужной 14 марта рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Это первый детский сад в селе Борисовка. Дошкольное учреждение оснастили всем необходимым для всестороннего развития детей.

«Президент Владимир Владимирович Путин объявил 2024-й Годом семьи. В Краснодарском крае мы оказываем особую поддержку именно семьям с детьми. В том числе, строим новые образовательные учреждения. Сегодня открыли детсад на 240 мест в новороссийском селе Борисовка. Этого события жители ждали уже давно. В селе — много молодых семей с детьми, однако дошкольного учреждения не было. Родители возили малышей в другие населенные пункты. Теперь посещать детсад ребята смогут недалеко от дома», — сказал Кондратьев.

Строительство детсада финансировалось из регионального бюджета по краевой госпрограмме «Развитие социальной инфраструктуры местного значения». В детском саду создали условия для занятий физкультурой, музыкой и творчеством, его оснастили игровым оборудованием, мини-лабораториями для исследования окружающей среды и интерактивным оборудованием.

В настоящее время в Новороссийске 59 дошкольных учреждений, которые посещают 15,9 тыс. детей. В последние годы в городе ввели 4 150 новых мест в детсадах.

Также в конце прошлого года в Борисовке начали строительство поликлиники на 450 посещений в смену. Завершить строительство планируют в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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