Кондратьев: в Новороссийске откроют три новых медицинских учреждения

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 7 июня рассказал о том, что новые медучреждения появятся в Южной Озереевке, в Северной Озереевке и в Васильевке.

«Открываем офис врача общей практики в Южной Озереевке и два фельдшерско-акушерских пункта — в Северной Озереевке и Васильевке. Сейчас они проходят лицензирование и совсем скоро начнут принимать первых пациентов. Теперь жители смогут получить оперативную и качественную квалифицированную помощь медиков. Важно, что новые учреждения строили с учетом дальнейшего развития и роста численности населенных пунктов», — рассказал глава региона.

В офисе ВОП в Южной Озереевке смогут получать медпомощь 1,5 тыс. взрослых и 1,4 тыс. детей. ФАП в Северной Озереевке построили вместо старого, который не соответствовал нормам. Еще один ФАП появится в селе Васильевка. Медучреждения построил и передал региону Каспийский трубопроводный консорциум-Р.

На Кубани за 5 лет построили 159 медучреждений — 91 офис врача общей практики и 68 фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году откроют еще 15 ВОП и 10 ФАП. Кроме того, завершат строительство 9 поликлиник, 6 из которых — детские, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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