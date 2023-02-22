Кондратьев: в новом Генплане Сочи отразят все зоны подтоплений и оползневые участки

Об этом глава Кубани 22 февраля сообщил на совещании с министром РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым.

Куренков отметил, что Кубань и особенно ее Черноморское побережье является важнейшим туристическим кластером РФ.

«С развитием горнолыжных курортов наплыв туристов со всей России происходит теперь и в зимнее время. Особенно эта картина характерна для совмещенных праздничных и выходных дней. Наша с вами задача — реализовать эффективные меры по защите людей, населенных пунктов и объектов экономики от всех видов сезонных рисков», — сказал Куренков.

Губернатор Краснодарского края поблагодарил министра за внимание к региону. Он подчеркнул, что сотрудничество с МЧС России имеет для Кубани особое значение.

«С начала года стихия уже не раз испытывала Кубань на прочность. Ураган бушевал в Новороссийске, Геленджике, Курганинском и Тимашевском районах. Резкое потепление и осадки вызвали повышения уровней рек в Сочи. Обстановка находится в зоне нашего повышенного внимания, используем все меры мониторинга, чтобы сработать на опережение и не допустить возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что в Сочи ливни нередко становятся причиной подтоплений. Для минимизации последствий уже ограничили строительство на потенциально опасных участках.

«В новом Генплане, который примем в этом году, отразим все зоны подтоплений и оползневые участки. Параллельно чистим русла рек. Песчано-глиняная смесь — затор, препятствующий движению воды. В прошлом году за счет федерального бюджета расчистили 12 км рек Аше и Псезуапсе в Сочи. За счет краевых средств разработали проекты по расчистке русел в селе Солоники, поселках Мирном и Хоста. Работу продолжим», — сказал губернатор.

Начальник ГУ МЧС РФ по краю Олег Волынкин сообщил, что с 17 февраля на Кубани наблюдаются неблагоприятные погодные явления. Об этом незамедлительно оповестили службы экстренного реагирования и жителей. Были созданы оперативные штабы. В 20 муниципалитетах ввели режим повышенной готовности.

«Оперативно восстанавливали прерванные автосообщение из-за схода грязекаменных масс в Сочи и Туапсе. Повреждены два водовода в Туапсинском районе и Сочи. Проводим необходимые работы, до конца суток вернем водоснабжение в дома жителей. Наши ресурсы позволяют спрогнозировать, определить районы, где возможны происшествия. Благодаря чему нам удалось минимизировать их последствия», — сказал Олег Волынкин.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что на курорте действуют аварийно-спасательные формирования. Общая численность превышает 3,5 тыс. человек и 790 единиц спецтехники.

«В Сочи функционирует муниципальная Единая диспетчерская служба. Она замыкает на себя все системы контроля ситуаций, принимает звонки от граждан. Специалисты взаимодействуют с оперативными службами, заступающими на дежурство. Установлены 240 сирен. Действует адресная СМС-рассылка для населения о надвигающейся непогоде. На крупных реках работают 50 гидрологических комплексов. Они автоматически передают сигнал о достижении уровня воды опасных отметок. Когда сработали датчики на восьми реках в районах Большого Сочи, туда незамедлительно направили спасателей», — сказал Копайгородский.

Он также сообщил, что по инициативе губернатора работает филиал регионального учебно-методического центра по ГО и ЧС, где обучают специалистов спасательных формирований.

Куренков поблагодарил краевые и муниципальные службы и органы власти за взаимодействие, оперативную работу и обеспечение высокого уровня безопасности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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