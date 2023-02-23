Кондратьев: в наши дни День защитника Отечества обретает особый смысл

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 февраля поздравил защитников Отечества с праздником.

«В наши дни 23 февраля обретает особый смысл. Слово Защитник стало конкретным, а Отечество — осязаемым. Мы как никогда ощущаем преемственность победных традиций российского воинства. Наши предки заплатили страшную цену за свободу, право жить на родной земле и передали нам огромную ответственность за будущее страны», — написал глава региона в Telegram.

Он отметил, что сегодня бойцы российской армии, как в годы Великой Отечественной, освобождают от нацистского режима территорию Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

«Тысячи кубанских казаков, добровольцев и мобилизованных — простых людей — отстаивают интересы России. А значит, интересы каждого жителя нашего края и великой страны. Поздравляю всех защитников Отечества с праздником! От всей души желаю крепкого здоровья и успехов во всех делах на благо Кубани и России!», — добавил Кондратьев.

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