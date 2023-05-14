Кондратьев: в Кущевском районе находится более 200 исторических и культурных памятников

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об уникальных местах Кущевского района в рамках проекта #МаршрутыКубани.

Глава Кубани отметил, что Кущевский район является главными грузопассажирскими воротами края.

«Именно он первым встречает гостей, которые едут к нам из центральных и западных регионов России. Район расположен на берегах реки Ея, насчитывает более 200 исторических и культурных памятников. Местные жители чтут традиции и бережно хранят наследие многих поколений черноморских казаков», — написал Кондратьев в Telegram.

Одним из знаковых памятников станицы Кущевской является церковь Иоанна Богослова, построенная на месте старого деревянного храма. Деревянный храм был разрушен во время Великой Отечественной войны. Новое здание привлекает туристов своей красотой и монументальностью.

Комплекс «Поле казачьей славы» — еще одна важнейшая достопримечательность района «Поле казачьей славы» создали в честь кубанских казаков, защищавших от фашистов ворота Кавказа. В комплекс входит мемориал истории казачества, часовня и подворья с предметами быта.

Кущевский музей военной техники известен далеко за пределами района. Под открытым небом там можно увидеть танки, самолеты и оружие времен Великой Отечественной войны.

Излюбленное место для прогулок жителей и гостей района — это парк культуры имени Ленина. Там находится один из самых крупных в крае светомузыкальный фонтан.

В селе Красном находится липовая аллея, на которой растут более 100 деревьев. В центре станицы Кущевской есть Кущевский Арбат, место притяжения творческих людей.

Еще одно важное место, которое стоит посетить, — это районный исторический музей станицы Кущевской.

Его основали в 1975 году. В настоящее время его экспозиция насчитывает порядка 3 тыс. экспонатов. Среди них картины, оружие, редкие книги, предметы быта, этнографии, исторические документы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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