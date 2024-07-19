Кондратьев: в Краснодарском крае завершили уборку озимых зерновых культур

Кубань стала одним из первых регионов России, где закончили сбор урожая озимых зерновых культур, рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

«С площади более 1,9 млн га аграрии собрали почти 11,9 млн т зерна. Это на 602 тыс. т больше, чем в прошлом году, в том числе пшеницы — более 10,2 млн т», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что средняя урожайность по краю тоже стала выше: в этом году с 1 га аграрии собирали по 62,3 ц зерна, а в 2023-м — по 56,7 ц.

«Поздравляю наших хлеборобов с такими высокими показателями и благодарю за нелегкий труд!», — добавил Кондратьев.

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