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Кондратьев: в Краснодарском крае яровыми засеяли более 75% посевных площадей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-krasnodarskom-krae-yarovymi-zaseyali-bolee-75-posevnyh-ploshhadej
Кондратьев: в Краснодарском крае яровыми засеяли более 75% посевных площадей
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 12 мая сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, кубанские аграрии завершают весеннюю посевную кампанию.

«Работы завершены более чем на 75% от запланированных площадей — это около 1,3 млн га пахотных земель», — сказал глава края.

Он уточнил, что сейчас продолжается сев подсолнечника, сои, риса и кукурузы. В полях работают более 500 единиц современной сельскохозяйственной техники.

«Уверен, что с задачей по обеспечению продовольственной безопасности страны Кубань справится», — заключил Кондратьев.

Читайте также: в рамках региональных программ на Кубани засеяли соей более 185 тыс. га полей.

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