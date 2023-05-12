Кондратьев: в Краснодарском крае яровыми засеяли более 75% посевных площадей
Экономика
12.05.2023 09:19
Об этом 12 мая сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, кубанские аграрии завершают весеннюю посевную кампанию.
«Работы завершены более чем на 75% от запланированных площадей — это около 1,3 млн га пахотных земель», — сказал глава края.
Он уточнил, что сейчас продолжается сев подсолнечника, сои, риса и кукурузы. В полях работают более 500 единиц современной сельскохозяйственной техники.
«Уверен, что с задачей по обеспечению продовольственной безопасности страны Кубань справится», — заключил Кондратьев.
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