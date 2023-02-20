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Кондратьев: в Краснодарском крае вдвое увеличат субсидии на закупку сельхозтехники

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-krasnodarskom-krae-vdvoe-uvelichat-subsidii-na-zakupku-selhoztehniki
Кондратьев: в Краснодарском крае вдвое увеличат субсидии на закупку сельхозтехники
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 февраля рассказал о модернизации машинно-тракторного парка Кубани.

По его словам, аграрии все чаще выбирают отечественную сельхозтехнику. Регион при этом компенсирует часть затрат.

«В прошлом году при краевой поддержке 126 сельхозпроизводителей приобрели более 200 единиц техники. В 2023 году мы удвоим финансирование по программе. Своевременное обновление парка машин позволяет качественно проводить посевные кампании, собирать рекордные урожаи, укрепляя статус региона как главного гаранта продовольственной безопасности России», — сказал Вениамин Кондратьев.

Введенная в 2022 году программа субсидирует 10% стоимости сельхозтехники, которая произведена в России и дружественных странах. Средства на эти цели увеличили с 40 млн до 80 млн рублей в 2023 году.

Благодаря обновлению парка планомерно увеличивается энергообеспеченность. Сейчас она составляет почти 200 лошадиных сил на 100 га пашни, что является одним из самых высоких показателей в России.

В хозяйствах агропромышленного комплекса Кубани более 37 тыс. посевных и почвообрабатывающих машин, 29,5 тыс. тракторов, 12 тыс. грузовиков, а также более 7 тыс. зерноуборочных и 550 кормоуборочных комбайнов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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