Кондратьев: в Краснодарском крае в выборах приняли участие более 50% избирателей

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом стало известно во время встречи главы Кубани Вениамина Кондратьева с председателем избирательной комиссии региона Алексеем Черненко.

В Краснодарском крае завершились 102 избирательные кампании. Кубанцы выбрали депутатов ЗСК седьмого созыва, депутатов в местные советы и глав поселений. Вениамин Кондратьев поблагодарил всех участников и организаторов выборов и отметил, что в регионе работало более 2,8 тыс. участков.

«Окончательные итоги еще не подведены. Но уже можно сказать, что в целом выборы прошли на достойном уровне и в конкурентной борьбе. Кубань традиционно показала высокую явку — предварительно более 53%. Свой голос за кандидатов отдали более 2 млн человек. Благодарю каждого, кто в эти дни сделал свой выбор. Значит, людям не безразлична судьба региона, а новый состав парламента будет в полной мере отражать предпочтения жителей», — отметил глава региона.

Вениамин Кондратьев также поблагодарил за работу депутатов ЗСК шестого созыва, кто не избрался в новый состав.

Алексей Черненко поблагодарил губернатора за помощь в организации выборов. По его словам, число избирателей на Кубани — более 4,3 млн человек. Это 10% от всех избирателей в России. Задача крайизбиркома заключалась в создании всех необходимых условий для свободного волеизъявления жителей Кубани. Особое внимание уделили доступности участков для маломобильных граждан и безопасности.

«Более 45 тыс. сотрудников обеспечивали порядок и безопасность. В результате ни на одном из участков не было внештатных ситуаций. Работали более 19 тыс. наблюдателей, в том числе и от различных политических партий. Кубань показала самую высокую явку за последние три цикла. В разрезе субъектов она тоже одна из самых высоких», — цитирует Алексея Черненко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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