Кондратьев: в Краснодарском крае в малом и среднем бизнесе заняты 1,1 млн человек

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае с начала года на 3,2% увеличилось число субъектов малого и среднего предпринимательства.

Это стало возможным благодаря тому, что более 80 мер поддержки бизнеса внесли в План развития экономики и социальной стабильности края.

«Мы расширяем и адаптируем меры поддержки, делаем их системными и доступными для более широкого круга предприятий и организаций. Работу начали весной, и уже видим результаты. Экономика перестраивается, преодолевает санкционное влияние. Мы сделали ставку на частную инициативу, бизнес. Это себя оправдало — число субъектов малого и среднего предпринимательства с начала года увеличилось на 3,2% и составляет более 275 тыс.», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани добавил, что на текущий момент в крае занятых в МСП — 1,1 млн человек. Это на 130 тыс. больше с начала 2022 года.

Первый вице-губернатор Игорь Галась отметил, что антикризисная поддержка направлена на сохранение занятости.

«Всего на антикризисную поддержку экономики в рамках Плана направили более 7 млрд рублей. В первую очередь меры коснулись системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, представителей базовых отраслей — от АПК до санаторно-курортного комплекса, ИТ-компаний», — сказал Игорь Галась.

Для предоставления субсидий на возврат инвестиций в настоящее время вносятся изменения в правовые акты. Антикризисная мера рассчитана на возмещение фактических затрат на создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры. Также помощь коснется кинотеатров и организаций детского отдыха. На эти цели всего выделят 1,2 млрд рублей.

Субсидирование управляющих компаний на создание, развитие и модернизацию объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере радиоэлектроники это финансовая помощь, рассчитанная на перспективу. На нее с 2023 по 2025 годы будет выделено 197 млн рублей.

План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае утвержден губернатором в марте 2022 года. Его подготовило министерство экономики края вместе с отраслевыми органами власти и общественными организациями. Документ рассчитан на помощь предпринимателям в условиях санкций и поддержку отраслей экономики и жителей Кубани. Одним из основных решений стала докапитализация краевых институтов поддержки бизнеса на 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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