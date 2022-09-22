Кондратьев: в Краснодарском крае строят восемь мостов
Работы по строительству мостов в регионе ведут, в том числе, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
«Сейчас возводим восемь мостов. Все они — на крупных транспортных артериях и очень ожидаемы жителями и гостями региона», – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Так, дублер Яблоновского моста строят с опережением сроков. Его техническая готовность составляет 65%. Завершить работы планируют в 2023 году.
На трассе Краснодар — Славянск — Темрюк строят два моста — через реку Протока в Славянском районе и через реку Кубань около Темрюка. Завершить работы планируют в 2024 году.
В районе Тимашевска возводят мост через реку Кирпили. Работы завершат в 2025 году.
В рамках строительства Дальнего западного обхода Краснодара возводят сразу четыре моста — через реки Понура, Вторая Кочеты, Магистральный канал и балку Сула, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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