Кондратьев: в Краснодарском крае убрали более 14 тыс. гектаров зеленого горошка

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани завершился сбор зеленого горошка. Об этом 28 июля рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что Кубань является лидером в РФ по сбору и переработке этой агрокультуры.

«Краснодарский край — лидер в России по сбору и переработке зеленого горошка. Наша продукция широко представлена по всей стране. В этом году аграрии Кубани убрали 14,4 тыс. га данной агрокультуры, намолочено 54,7 тыс. тонн. Зеленый горошек идет преимущественно на консервацию. В настоящее время заводы края уже выработали 156 млн банок», — сказал Кондратьев.

Также в крае завершили уборку зернового гороха. Валовый сбор составил 275 тыс. т при урожайности 25,5 ц/га.

В ближайшее время на Кубани начнется массовая уборка сахарной кукурузы. В этом году ею засеяли 6,6 тыс. га. Прогнозируется, что валовой объем составит 135 тыс. т.

«Производством консервированной кукурузы занимаются семь предприятий в Павловском, Динском, Тимашевском и Калининском районах. Они планируют выработать 260 млн банок», — сказал губернатор.

Кубань — крупнейший в стране производитель многих овощных консервов. Готовая продукция поступит в торговые сети края и других регионов России, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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