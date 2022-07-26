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В Ленинградском районе по инновационной технологии проводится уборка озимой пшеницы

Экономика
26.07.2022 11:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-leningradskom-rajone-po-innovatsionnoj-tehnologii-provoditsya-uborka-ozimoj-pshenitsy
Видео канала «Кубань 24»

Чтобы почва сильно не утрамбовывалась техникой, вместо грузовых машин по полю курсирует накопитель и уже на краю делянки ссыпает зерно в КамАЗы.

«У нас пять накопителей, из них три — 40-кубовые, которые вывозят примерно 32 т с поля за один раз. Другие чуть поменьше — 28 т. Таким образом, мы и увеличили производительность уборки, и сократили затраты», — сказал главный агроном семеноводческого хозяйства Вадим Коваленко.

Сейчас в муниципалитете готовят задел под урожай 2023 года. Одно из сельхозпредприятий района работает в тандеме с Национальным центром зерна имени Лукьяненко. Так называемый питомник размножения озимой пшеницы — это чуть более 100 га с прореженной посадкой, чтобы зерно получалось крупным.

На зерноскладе пшеницу очищают с помощью различного оборудования. Там готовят к запуску новинку — фотосепаратор, который будет сортировать зерно, ориентируясь по его цвету. Всего здесь культивируют 20 сортов и ежегодно продают до 10 тыс. т семенного материала. Основные покупатели — хозяйства Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской области.

Читайте также: в Краснодарском крае аграрии уберут более 1,5 млн га озимой пшеницы.

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