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Кондратьев: в Краснодарском крае отдыхает около 140 тыс. человек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-krasnodarskom-krae-otdyhaet-okolo-140-tys-chelovek
Кондратьев: в Краснодарском крае отдыхает около 140 тыс. человек
Фото t.me/kondratyevvi

В прошлом году на курортах Кубани отдохнули 18,6 млн человек. Это абсолютный рекорд за всю историю.

Об этом 3 января рассказал глава региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что самыми популярными направлениями в Краснодарском крае у туристов остаются горный кластер Сочи и Черноморское побережье.

«Со своей стороны, мы создали все условия для комфортного и безопасного отдыха наших гостей. На время новогодних каникул развернута работа краевого оперштаба, круглосуточно дежурят все необходимые специалисты аварийно-спасательных служб», — написал губернатор в Telegram.

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