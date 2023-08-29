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Кондратьев: в Краснодарском крае начали собирать урожай кукурузы и подсолнечника

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-krasnodarskom-krae-nachali-sobirat-urozhaj-kukuruzy-i-podsolnechnika
Кондратьев: в Краснодарском крае начали собирать урожай кукурузы и подсолнечника
Фото t.me/kondratyevvi

Самые большие площади кукурузы находятся в Лабинском, Новокубанском, Отрадненском и Курганинском районах, подсолнечника — в Кущевском, Крыловском, Новопокровском, Каневском и Ейском районах.

«Краснодарский край приступил к уборке подсолнечника и кукурузы. Это экспортно-ориентированные культуры, которые наши аграрии активно поставляют в различные регионы России и дружественные страны», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что собранную кукурузу перерабатывают в крахмал, патоку и мальтодекстрин, необходимый для производства кормов для животных, кондитерских изделий, а также спортивного и детского питания.

По словам Кондратьева, из собранного в Краснодарском крае подсолнечника каждый год производят около 600 тыс. т. масла и при внутренней потребности в 100 тыс. т. Кубань по объему экспорта растительных масел уже многие годы входит в топ-5 регионов России.

Читайте также: в Краснодарском крае начали собирать урожай винограда. В этом году у экспертов оптимистичные прогнозы на урожай кубанского винограда. Всего планируют собрать около 270 тыс. т. ягоды.

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