Кондратьев: в Краснодарском крае начали сеять сахарную свеклу
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 21 марта сообщил о старте аграрных работ в своих соцсетях.
По словам главы региона, аграрии приступили к севу сахарной свеклы, под которую в крае отведено почти 200 тыс. га.
«С каждым годом аграрии увеличивают площади, засеянные семенами нашей селекции. Со своей стороны, мы продолжаем компенсировать сельхозпроизводителям затраты на приобретение российских семян — в этом году из регионального бюджета направим 15 млн рублей. Более того, будем и дальше закладывать семенники сахарной свеклы, чтобы уже к 2024 году не меньше половины посевных площадей были занятыми нашими кубанскими сортами», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Больше всего свеклы посадят аграрии Павловского, Брюховецкого, Выселковского, Староминского, Белоглинского, Ленинградского, Гулькевического и Усть-Лабинского районов.
На Кубани производят около 25% свекловичного сахара в России. Регион полностью закрывает собственную потребность, излишки поставляет в другие субъекты страны. В прошлом году в регионе собрали 10,6 млн т сахарной свеклы и произвели 1,6 млн т сахара, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: Краснодарский край на 100% обеспечен своими семенами пшеницы и риса, на 90% — сои.
- Соцсети: открытие Японского сада в парке «Краснодар» перенесли на 23 марта
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Голый мужчина ночью ломился в дом к женщине с двумя детьми в Сочи
- Семь лет насиловал несовершеннолетнюю дочь: жителю Хадыженска дали 16 лет колонии строгого режима
- Маргарите Симоньян пришлось объясняться из-за использования кубанской балачки в соцсетях
- В Сочи пенсионер ударил женщину палкой по лицу из-за выгула собаки