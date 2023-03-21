Кондратьев: в Краснодарском крае начали сеять сахарную свеклу

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 21 марта сообщил о старте аграрных работ в своих соцсетях.

По словам главы региона, аграрии приступили к севу сахарной свеклы, под которую в крае отведено почти 200 тыс. га.

«С каждым годом аграрии увеличивают площади, засеянные семенами нашей селекции. Со своей стороны, мы продолжаем компенсировать сельхозпроизводителям затраты на приобретение российских семян — в этом году из регионального бюджета направим 15 млн рублей. Более того, будем и дальше закладывать семенники сахарной свеклы, чтобы уже к 2024 году не меньше половины посевных площадей были занятыми нашими кубанскими сортами», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Больше всего свеклы посадят аграрии Павловского, Брюховецкого, Выселковского, Староминского, Белоглинского, Ленинградского, Гулькевического и Усть-Лабинского районов.

На Кубани производят около 25% свекловичного сахара в России. Регион полностью закрывает собственную потребность, излишки поставляет в другие субъекты страны. В прошлом году в регионе собрали 10,6 млн т сахарной свеклы и произвели 1,6 млн т сахара, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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