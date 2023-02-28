Кондратьев: мы на 100% обеспечены кубанскими семенами пшеницы и риса, на 90% — сои

Вопросы импортозамещения в семеноводстве обсудили в ходе совещания о весенних полевых работах 28 февраля в Каневском районе.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в этом году заложили более 240 га для получения семян свеклы — это позволит засеять почти половину отведенной для свеклы площади.

«Сегодня мы на 100% обеспечены кубанскими семенами пшеницы и риса, на 90% — сои. Вместе с тем, сейчас как никогда важно снижать зависимость от импорта сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника. Рассчитывать можем только на себя. В этом направлении сделали большой шаг — заложили более 240 га семенников свеклы. Планируем, что в этом году получим 120 тыс. посевных единиц», — сказал Вениамин Кондратьев.

Хозяйства края обеспечены семенным материалом, площадь сева ежегодно растет элитными семенами высших репродукций, отметил вице-губернатор Андрей Коробка.

«За последние 5 лет их использование выросло на 25%. Это направление ежегодно субсидируем. Особое внимание уделяем местной селекции. В текущем году необходимо засеять отечественными семенами кукурузы и подсолнечника половину площади», — сообщил заместитель губернатора.

Кроме того, идет работа по развитию семеноводства сахарной кукурузы — несколько га кубанского гибрида посадили в прошлом году. В этом году под урожай получили 2,5 т семян, которые посеют на 185 га.

Особенность кубанской селекции заключается в высокой урожайности сортов, пояснила заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале Национального центра зерна имени Лукьяненко Людмила Беспалова.

«По семенам пшеницы мы уже обеспечили свою независимость. Высокопродуктивные сорта дают до 108 ц с 1 га. Селекция идет непрерывном циклом. Наши сорта районированы по всей стране и за рубежом. Мы можем говорить об экспорте», — цитирует Людмилу Беспалову пресс-служба администрации Краснодарского края.

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