Кондратьев: в Краснодарском крае на поддержку семей с детьми направили свыше 36 млрд рублей

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор рассказал 8 сентября. Кубанским семьям доступно 30 выплат в рамках краевых программ и по нацпроекту «Демография».

«Поддержка семей с детьми всегда будет оставаться нашим главным приоритетом. Знаем, как непросто приходится родителям с невысоким доходом в условиях нынешних реалий, и делаем все, чтобы их жизнь становилась более комфортной. Сегодня в крае семьям доступно 30 выплат как в рамках краевых программ, так и по нацпроекту «Демография». Всего в 2022 году на эти цели выделили более 36 млрд рублей. Также мы ежегодно индексируем ежемесячные выплаты на первого, третьего или последующих детей, краевой материнский капитал. И продолжаем работать над развитием мер поддержки», — сказал Вениамин Кондратьев.

Размер ежемесячного пособия нуждающимся при рождении или усыновлении первого ребенка составляет 12 тыс. 962 рубля. В настоящее время эту выплату получают свыше 57,5 тыс. семей.

Кроме того, 1 июня на Кубани увеличили до 12 тыс. 962 рублей ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет. В настоящее время этой мерой поддержки пользуются почти 140 тыс. семей.

«При рождении третьего или последующих детей мы выплачиваем краевой маткапитал. Почти 140 тыс. рублей. В 2022 году его уже получили свыше 4 тыс. многодетных. На эти средства родители смогут улучшить жилищные условия или направить деньги на газификацию жилья, обучение, реабилитацию детей в медицинских организациях», — сказал Кондратьев.

В регионе свыше 30 тыс. многодетных семей при рождении третьего или последующих детей получают ежемесячное пособие на ребенка до трех лет. Его размер составляет 12 тыс. 962 рубля. Для родившихся с 1 января 2022 года в регионе изменили критерий назначения данной меры поддержки. Теперь мерой поддержки может воспользоваться один из родителей, если совокупный доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Кроме того, многодетные семьи могут рассчитывать на ежегодную денежную выплату. На каждого ребенка предусмотрели по 5 тыс. 530 рублей. В этом году выплату получили почти 96 тыс. семей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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