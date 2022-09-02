Кондратьев поручил рассчитать размер компенсации за участки для многодетных семей на Кубани

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Рассчитать размер необходимой компенсации за земельные участки для многодетных семей глава Краснодарского края поручил 2 сентября во время личного приема граждан.

К губернатору обратилась мать троих детей из Ленинградского района. Она подняла тему выплат многодетным семьям взамен предоставления участков.

«В Краснодарском крае не хватает свободной земли с достаточной инфраструктурой, которую можно выделять многодетным семьям. Поэтому мы вышли с инициативой к депутатам Законодательного Собрания — предоставлять денежные компенсации взамен участков. Сейчас важно рассчитать, сколько жителей в крае нуждаются в выплате, какие средства с учетом индексации на ближайшие пять лет на это потребуются. Мы никогда не экономили, и не будем экономить на многодетных семьях. Продолжим помогать им улучшать жилищные условия и материальное положение», — сказал Кондратьев.

Возможность получить компенсацию взамен участка для многодетных семей приняли в регионе в июле. Они на свое усмотрение могут претендовать на участок или получить компенсацию. Соответствующий механизм предоставления выплат установят в ближайшее время.

Еще одним важным социальным вопросом на приеме граждан стало строительство новой детской поликлиники в Темрюке. В настоящее время свыше 9 тыс. детей обслуживаются в приспособленном под поликлинику помещении на первом этаже многоэтажки.

«Сегодня мы уделяем особое внимание вопросам улучшения качества оказания медицинской помощи жителям, повышению ее доступности и качества. Мы впервые за долгие годы стали проектировать новые поликлиники. И в ближайшее время планируем приступить к их строительству, в том числе и в Темрюке. Здесь в 2023 году начнем возводить медучреждение на 350 посещений в смену», — сказал Кондратьев.

Поликлинику построят по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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