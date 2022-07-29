Кондратьев: в Краснодарском крае более 300 IT-специалистов подали заявки на льготную ипотеку

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 29 июля рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что банки региона приняли уже 328 заявок от IT-специалистов, большая часть одобрена.

«По итогам двух месяцев действия федеральной льготной ипотечной программы для айтишников мы вошли в десятку регионов-лидеров по оформленным сделкам. На сегодняшний день банки приняли 328 заявок. Большую часть из которых уже одобрили, 77 специалистов получили более 555 млн рублей на покупку жилья. IT-отрасль имеет серьезный потенциал для развития, прежде всего это касается новых разработок, которые необходимы краю. Для этого важно поддерживать отечественных специалистов», — сказал Кондратьев.

Глава региона сообщил, что на июньской сессии в ЗСК поддержали инициативу о снижении налоговой ставки для IT-компаний. Ставку снизили с 6% до 1%, если объектом налогообложения являются доходы. И с 15 до 5% — в случае, если объектом являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Льгота будет действовать до 2024 года.

Преференцию предусмотрели в рамках Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае. Освободившиеся средства организации могут вложить в обновление предприятий, сохранение и создание новых рабочих мест.

Также для IT-организаций предусмотрели заем от 100 тыс. рублей до 5 млн рублей по ставке 2% — 4,25% на срок до трех лет в Фонде микрофинансирования. Отсрочка отсрочкой платежей до полугода. Эту меру поддержки будут предоставлять до тех пор, пока она востребована.

В настоящее время на Кубани работают порядка 1 тыс. 200 IT-компаний. По итогам прошлого года объем услуг в отрасли составил порядка 97 млрд рублей. Налоговые поступления — почти 6 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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