Кондратьев: в Краснодарском крае 618 работников соцсферы приобрели жилье благодаря краевой субсидии

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С 2022 года врачи, учителя и соцработники Кубани могут получить 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке. О реализации программы рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что всего в этом году средства выделят 900 работникам социальной сферы.

«На сегодняшний день 618 специалистов социальной сферы со всего региона приобрели жилье благодаря краевой субсидии. Большинство из них купили готовые квартиры. Остальные стали участниками долевого строительства или сами возводят дома. Всего в этом году выплату получат 900 человек. По условиям программы как минимум следующие пять лет они будут работать на Кубани по профессии. Это важно для решения проблемы кадрового дефицита», — сказал Кондратьев.

Деньги уже перечислили для 237 педагогов, 208 соцработников и 173 врачей. Всего же в этом году субсидией смогут воспользоваться по 300 представителей каждой отрасли. Больше всего специалистов, заключивших сделку, в Краснодаре — 148 человек. В Армавире их 29, Новокубанском районе — 28, в Славянском районе — 19. По 18 работников в Тихорецком и Крымском муниципалитетах. В Ейском и Кореновском — по 17.

Краевое министерство ТЭК и ЖКХ и Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка приняли документы от 1 тыс. 19 сотрудников соцферы. Они первыми вошли в списки претендентов на субсидию.

Выплату могут получить специалисты, живущие на Кубани дольше 10 лет. На нее могут претендовать те, у кого нет своего жилья, либо если его площадь составляет менее 10 кв. м на одного члена семьи, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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