Кондратьев: пострадавшие от стихии в Сочи предприниматели могут получить льготные займы
Поддержку предпринимателям, чей бизнес пострадал от удара стихии в Сочи, предоставит Фонд микрофинансирования Краснодарского края.
Об этом 26 июля рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.
«Пострадавшие от удара стихии предприниматели Сочи могут воспользоваться льготными займами. Мы не могли оставить представителей МСП один на один с бедой. Поэтому сотрудники Фонда микрофинансирования региона совместно с администрацией курорта уже начали формировать списки организаций, кто понес убытки из-за подтоплений. Они смогут получить до 5 млн рублей под ставку всего в 0,1% годовых. При этом предусмотрена отсрочка по уплате основного долга до 12 месяцев, что даст дополнительное время для восстановления бизнеса», — сказал Кондратьев.
Для получения займа «Специальный ЧС» нужно обратиться по телефону: +7(861)298-08-08. Или отправить письмо на [email protected]
Ознакомиться с подобной информацией о займе можно на сайте, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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