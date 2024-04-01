Кондратьев: в Краснодаре три новые школы приняли первых учеников

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что 1 апреля открылись две школы в Прикубанском округе Краснодара и одна в центральной части города.

Учебные заведения в районе ЖК «Самолет» на улице имени Ивана Беличенко, 91 и 99 станут филиалами школ № 106 и 45 соответственно. Школа на улице Колхозной, 9А будет работать как филиал гимназии № 23.

«Благодаря поддержке президента страны Владимира Владимировича Путина ведем беспрецедентный объем строительства новых социальных объектов, прежде всего школ. Сегодня в Краснодаре первых учеников приняли 3 новые школы, каждая рассчитана на 1,1 тыс. мест», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что в школах уже проводят уроки для младшеклассников. Классы перевели вместе с преподавателями, чтобы дети продолжили учебу в своих коллективах и со своими учителями.

Всего к занятиям в четвертой четверти в новых зданиях приступят 15 начальных классов — это почти 400 человек. В школах предусмотрели все необходимое для обучения, работают пищеблоки, а также кружки, студии и спортивные секции. Летом здесь откроются пришкольные лагеря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: заявления о приеме детей в 1 класс начали принимать на Кубани.