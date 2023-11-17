Кондратьев: в Краснодаре стартует 30-я Международная выставка «ЮГАГРО»

С 21 по 24 ноября выставка сельхозтехники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции «ЮГАГРО» займет четыре павильона и три открытые площадки выставочного комплекса «Экспоград Юг» на улице Конгрессной, 1.

Глава Кубани подчеркнул, что за 30 лет «ЮГАГРО» стала одной из самых известных и посещаемых выставок страны и зарубежья. На юбилейном форуме соберутся более 600 участников из 14 стран мира. Им представят новейшие достижения АПК.

«Уверен, каждый из участников выставки найдет необходимую продукцию, познакомится с новейшими технологиями и научными разработками, заключит взаимовыгодные контракты», — отметил Вениамин Кондратьев.

Так, гости выставки смогут увидеть последние модели комбайнов, тракторов и беспилотников от 240 предприятий. Более 180 компаний представят микроудобрения, семена зерновых и овощных культур российской и кубанской генетики. Также около 100 компаний покажут оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции.

На выставке свою продукцию представят производители из всех регионов России. Среди иностранных участников будут поставщики из Беларуси, Нидерландов, Киргизии, Южной Кореи, Польши, Индии, Азербайджана, Греции, Италии, Венгрии, Словении, Турции и Китая.

Кроме того, на протяжении 4 дней проведут более 40 мероприятий, включая конференции, круглые столы, семинары, презентации и многое другое. Получить бесплатный билет можно здесь. Основным событием станет пленарное заседание 21 ноября, которое откроет деловую часть выставки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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