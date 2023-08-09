Кондратьев: в Краснодаре, Сочи и Новороссийске завершили ремонт дорог в рамках нацпроекта

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 9 августа сообщил о том, что в регионе вновь с опережением сроков завершили ремонт городских дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» этапа текущего года.

«В Краснодаре привели в порядок 36 участков дорог протяженностью более 50 км, в Сочи — 32 дороги протяженностью более 35 км. в Новороссийске — 22 участка, их длина — 13 км. Уже сейчас дорожники приступили к формированию плана на следующий год», — сказал глава региона.

Вениамин Кондратьев отметил важность участия в этой работе жителей, которые могут предложить отремонтировать тот или иной участок.

В крае в этом году по дорожному нацпроекту обновят 120 объектов — 90 дорог в муниципалитетах, работы уже завершены. Также отремонтируют 22 участка региональных трасс. На 18 из них работы выполнены.

Приведут в порядок семь мостов в Новороссийске, Армавире, Славянском, Лабинском, Темрюкском, Динском и Успенском районах. По нацпроекту в этом году с опережением срока открыли Яблоновский мост.

В прошлом году в регионе по нацпроекту привели в порядок 204 дороги общей протяженностью 301,6 км, а за 4 года в городах и районах обновили 728 участков дорог протяженностью более 1 тыс. км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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