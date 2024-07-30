Кондратьев: в крае работает около 10 крупных хозяйств, где выращивают осетровых

В 2023 году объем реализации составил 29 т, рыбоводы вырастили 68,6 т. Каждый год этот показатель растет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что на Кубани возрождают разведение ценных пород рыб. Также в крае восстанавливают популяцию в дикой природе. Так, в прошлом году в бассейн Азовского моря выпустили 4,6 млн мальков русского осетра, стерляди и севрюги.

«Восстановить популяцию осетровых — задача на десятилетия, чтобы вернуть в наши реки ценную рыбу», ― написал Кондратьев в Telegram.

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