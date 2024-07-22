Более 50 тыс. мальков русского осетра выпустили в реку Кубань

Молодь выращивали 2,5 месяца на специализированном рыбоводном полигоне.

Повзрослевших мальков доставили к руслу реки, где их выпустили при помощи мягкого желоба. От сюда уже окрепший русский осетр мигрирует в море.

Работы проводились согласно российскому природоохранному законодательству и под наблюдением специальной комиссии. Семейство осетровых занесено в Красную книгу и находится на грани исчезновения. Для улучшения ситуации в Азово-Черноморском бассейне акционерное общество «Черномортранснефть» проводит подобные мероприятия.

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