Массовый мор рыб зафиксировали в Брюховецком районе

Более 11 тыс. особей разных пород рыбы погибло в водохранилище Бейсугского нерестового хозяйства, которое занимается выращиванием молоди тарани и судака.

Рыбоводы решили самостоятельно выяснить причину произошедшего. Они отобрали пробы грунта, чтобы отвезти его в независимую лабораторию на экспертизу.

Предварительная причина произошедшего — резкие колебания температуры воды. В конце мая она была +17 °С, через неделю нагрелась до +28 °С. После на Кубани прошли ливни с грозами, из-за этого на воде образовалась пленка.

«С понижением атмосферного давления из воды выходят газы, в том числе кислород. И на их место со дна поднимаются ядовитые газы, такие как сероводород. Он губителен для любых существ», — объясняет директор Бейсугского НВХ ФГБУ «Главрыбвод» Андрей Новоселов.

На водном участке, где была найдена мертвая рыба, инспекторы рыбоохраны отобрали пробы воды и биоматериала, посчитали ущерб.

«Погибли 7 тыс. 800 экземпляров сазана, 3 тыс. 600 штук карасей. Предположительно, ущерб составил 5 млн рублей», — говорит старший государственный инспектор Азово-Кубанского отдела государственного контроля, надзора и охраны ВБР Роман Иванченко.

Не исключено, что причиной гибели рыбы стало заражение водоема извне. Вокруг много полей, которые обрабатывают химикатами. Их могло смыть в воду во время ливней.

Сейчас рыбоводы ждут результаты анализов проб и планируют очистить реку.

«Нужно выкосить и продавить камыш, чтобы всю рыбу вынесло. Тушки, может быть, придется выловить и вынести, чтобы они не заражали воду», — делится ведущий рыбовод Александр Иванов.