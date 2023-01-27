Кондратьев: в этот день 80 лет назад от фашистов были освобождены пять районов Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 января продолжил публикации в соцсетях в память о подвиге советской армии. В этот день — годовщина освобождения от фашистских захватчиков Апшеронского, Курганинского, Новокубанского, Гулькевичского и Новопрокровского районов.

Глава Кубани отдельно отметил роль партизанских отрядов в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

«В этот день 80 лет назад были освобождены 5 районов Кубани — Апшеронский, Курганинский, Новокубанский, Гулькевичский, Новопрокровский. Важную роль в этом сыграли партизанские отряды. Во время оккупации они смогли помешать гитлеровцам возобновить добычу нефти и разработку леса для обеспечения нужд вермахта, помогли нашим регулярным частям развить успех во время наступления», — написал Кондратьев в Telegram.

На территорию Апшеронского района враг вошел 12 августа 1942 года. Основной целью немецких войск было побережье Черного моря. После оккупации в районе начали работу партизаны. Освободить Апшеронский район удалось 27 января 1943 года.

Оккупация Гулькевичского района началась 6 августа 1942 года. Местное население с первых дней оказывало захватчикам активное сопротивление. От рук врагов погибли сотни жителей. Молодежь насильно отправили на принудительные работы в Германию. Отступая, фашисты подожгли склады с оставшимся зерном.

В станицу Курганную (в настоящее время город Курганинск) и ближайшие населенные пункты фашисты вошли также 6 августа. Эта территория была для врагов важным стратегическим направлением. Здесь они прорывались к майкопскому нефтехранилищу. За время оккупации в Курганинском районе разрушили и сожгли десятки соцобъектов.

Оккупация Новокубанского района также продолжалась с 6 августа 1942 года по 27 января 1943 года. Фашисты разграбили колхозы и совхозы и вывезли в Германию большую часть сельхозтехники. Освобождение района началось 22 января 1943 года и полностью завершилось 27 января.

Из Новопокровского района перед отступлением оккупанты вывозили продовольствие. Все, что не могли забрать, уничтожали. Битва за освобождение района началась 26 января. На следующий день враги оставили станицу Новопокровскую. Жители сразу преступили к восстановлению разрушенных производств и севу яровых, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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