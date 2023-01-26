Кондратьев напомнил о трагедии 1942 года в Михизеевой поляне Мостовского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал в соцсетях пост, посвященный 80-й годовщине освобождения Мостовского района.

Одна из самых страшных трагедий в районе — события в Михизеевой поляне 13 ноября 1942 года. Там фашисты расстреляли 209 жителей рабочего поселка — женщин, стариков и детей. Сам поселок они сожгли дотла. Населенный пункт вошел в военную историю как Кубанская Хатынь.

«Местные перевалы — Аишха и Псеашхо — так и не были взяты гитлеровцами. Их планы прорваться к Черному морю в районе Красной Поляны благодаря мужеству советских воинов были сорваны», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

В Мостовский район захватчики вторглись 8 августа 1942 года. В каждом населенном пункте они грабили и убивали мирных жителей. Закончилась оккупация района 26 января 1943 года. За это время более 8 тыс. мостовчан погибли или пропали без вести. Погибших воинов, партизанов и мирных жителей предали земле в братских могилах.

Звания Героя Советского Союза удостоены 12 жителей района, ордена и медали за подвиги получили сотни мостовчан. На территории Мостовского района установили 46 обелисков в память о защитниках, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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