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Кондратьев: около 6 тыс. жителей погибли в Лабинском и Белоглинском районах от рук фашистов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-okolo-6-tys-zhitelej-pogibli-v-labinskom-i-beloglinskom-rajonah-ot-ruk-fashistov
Кондратьев: около 6 тыс. жителей погибли в Лабинском и Белоглинском районах от рук фашистов
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал в соцсетях пост в честь 80-й годовщины освобождения Белоглинского и Лабинского районов.

За время оккупации там погибли около 6 тыс. жителей, в основном женщины, старики и дети.

«25 января 1943 года немецко-фашистских захватчиков прогнали с территории Белоглинского и Лабинского районов. За время оккупации местным жителям пришлось пережить голод, пытки и душегубки. Вечная память жертвам фашизма», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

В Белую Глину немецкие войска вошли 1 августа 1942 года. Они установили жесткий оккупационный режим. От рук захватчиков погибли более 3,5 тыс. человек.

Освобождали район в сильные морозы. Фашисты бежали, собрав награбленное. Памятник Воину-освободителю с ребенком на руках установили в 1975 году на месте расстрелов, на 4 км по дороге в село Новопавловка рядом с лесополосой.

Лабинский район немецко-фашистские захватчики оккупировали в августе 1942 года. Фашисты убили и замучили 2,5 тыс. человек. Датой освобождения района от захватчиков считается 25 января. В этот день 2-я мотострелковая дивизия в составе 37-й армии Северо-Кавказского фронта вошла в станицу Лабинскую и другие населенные пункты района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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