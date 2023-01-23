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Кондратьев: от рук фашистских оккупантов погибли более 6 тыс. жителей Армавира

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-ot-ruk-fashistskih-okkupantov-pogibli-bolee-6-tys-zhitelej-armavira
Кондратьев: от рук фашистских оккупантов погибли более 6 тыс. жителей Армавира
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В память о подвиге советских солдат губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал пост в честь 80-й годовщины освобождения Армавира. Советские войска изгнали немецко-фашистских захватчиков из Армавира 23 января 1943 года.

За время оккупации погибли более 6 тыс. местных жителей, а город был почти полностью разрушен.

«Подвиг земляков в годы войны, на фронте и в тылу, бессмертен и будет вечно жить в памяти потомков», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Армавир представлял интерес для немцев как промышленный центр, крупный ж/д узел и «ворота» к нефтеносным районам Майкопа и Черноморскому побережью.

Дважды в городе происходили кровопролитные сражения — во время героической обороны в августе 1942 года и в ходе освобождения населенного пункта от немецко-фашистских захватчиков в январе 1943 года.

Город защищали советские летчики — выпускники Армавирской летной школы, которую открыли в декабре 1940 года. Они сбили 38 немецких самолетов на линии Тихорецк — Кавказская — Армавир — Невинномысск.

Армавир признали одним из самых пострадавших городов Северного Кавказа по масштабам нанесенного ущерба. В городе уничтожили и взорвали 74 промышленных предприятия, 16 больниц и 24 культурных учреждения, 2 рынка, 2 ж/д вокзала, а также жилые дома и другие объекты. Их восстановили из руин к началу 50-х годов благодаря труду местных жителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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