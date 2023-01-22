Кондратьев: 80 лет назад Кубань начали освобождать от немецко-фашистских захватчиков

Советские войска изгнали немецких оккупантов из Отрадненского и Успенского районов 22 января 1943 года.

«80 лет назад началось освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Низкий поклон всем ветеранам, фронтовикам и труженикам тыла. Светлая память воинам, которые боролись за освобождение наших кубанских земель», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Успенский район был в оккупации немецких войск с августа 1942 года. За это время нацисты замучили и убили несколько сотен жителей района. Более 8,5 тыс. жителей воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Успенский район освобождали войска 9-й армии под командованием Ивана Хижняка вместе со стрелковой дивизией Леонида Колобова.

Отрадненский район находился под оккупацией нацистов также с августа 1942 года. За это время немецкие захватчики убили около 2,5 тыс. жителей, разрушили промышленность и фермы, разграбили и уничтожили школы. Отрадненский район от нацистов освобождали войска 37 армии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», годовщину освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершение битвы за Кавказ отмечают 9 октября. В этот день в 1943 году войска 56-й армии разбили врага и к 7:00 вышли на берег Керченского пролива.