Кондратьев: День освобождения Кубани — важная памятная дата для всех ее жителей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре у Вечного огня на Площади Героев 9 октября прошло памятное мероприятие, посвященное 79-й годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

На мероприятии присутствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, спикер ЗСК Юрий Бурлачко, представители общественности и правоохранительных органов.

Вениамин Кондратьев отметил, что 9 октября — важная памятная дата для всех жителей Кубани.

«79 лет назад враг был полностью выбит из наших городов и станиц. Мы всегда будем помнить подвиг наших защитников и освободителей родной земли, которые самоотверженно сражались за свободу и за наше светлое будущее, трудились на благо фронта и Кубани», — сказал глава региона.

Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. После этого возложили цветы к Вечному огню.

Годовщина освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершение битвы за Кавказ отмечается 9 октября. В этот день в 1943 году войска 56-й армии разбили врага и к 7:00 вышли на берег Керченского пролива. За 30 дней боев разгромили 10 германских и румынских дивизий, еще 4 нанесли тяжелый урон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край 9 октября отметит 79 годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.