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Кондратьев: в этом году специальную молодежную стипендию получат 1 тыс. студентов Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-etom-godu-spetsialnuyu-molodezhnuyu-stipendiyu-poluchat-1-tys-studentov-kubani
Кондратьев: в этом году специальную молодежную стипендию получат 1 тыс. студентов Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Поощрение в 5 тыс. рублей ежегодно присуждают представителям молодежи, которые добились выдающихся результатов в творческой, научной и учебной деятельности.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе много талантливой молодежи, которой предстоит брать инициативу в свои руки, чтобы развивать Кубань и всю страну.

«В этом году увеличили количество лауреатов специальной молодежной стипендии — с 300 до 1 тыс. человек. Средства получат 500 студентов и аспирантов вузов, а также 500 учащихся колледжей и техникумов», — рассказал глава Кубани.

В числе тех, кто претендует на специальную молодежную стипендию, представители студенческого самоуправления, лидеры общественных движений, волонтеры и авторы проектов в сфере государственной молодежной политики. Их заявки уже рассмотрела экспертная комиссия краевого министерства образования. Имена победителей опубликуют в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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