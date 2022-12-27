Кондратьев: в этом году на счету кубанских спасателей более 2 тыс. спасенных жизней

День спасателя России отмечают 27 декабря с 1995 года. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил сотрудников службы спасения, МЧС и «Кубань-Спас» с профессиональным праздником.

Глава Кубани отметил, что для спасателей Краснодарского края нет невыполнимых задач.

«В любое время дня и ночи, в самых сложных погодных условиях они всегда готовы выдвинуться по тревожному сигналу. Прийти на помощь людям при тушении пожаров, в чрезвычайных ситуациях, на месте аварий. В этом году на счету спасателей края более 2 тыс. спасенных жизней. Они в очередной раз показали качественную подготовку, сплоченность и умение четко действовать в нештатной обстановке при ликвидации последствий трагедий на Крымском мосту, в Ейске», — сказал Кондратьев.

Губернатор поблагодарил спасателей за самоотдачу, готовность рисковать собой и надежность.

«Пусть верность профессиональному долгу, слаженность, решительность и в дальнейшем помогают эффективно выполнять поставленные задачи, служить на благо миллионов жителей и гостей региона», — написал Кондратьев в Telegram.

В текущем году кубанские спасатели участвовали в ликвидации последствий всех ЧС локального и местного уровней. Они провели почти 5 тыс. аварийно-спасательных работ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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