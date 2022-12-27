Владимир Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

День спасателя отмечают в России 27 декабря. Президент РФ Владимир Путин обратился к сотрудникам и ветеранам МЧС с поздравлением.

Глава государства отметил, что их работа сопряжена с высокими нагрузками и часто с реальным риском.

«Специалисты МЧС противостоят стихии, ликвидируют последствия техногенных аварий, вступают в борьбу с пожарами. Демонстрируют при этом хорошую подготовку, решительность, мужество, готовы выполнить свой долг в самых трудных, опасных условиях, быстро прийти на помощь всем, кто оказался в беде. Таковы лучшие традиции вашего ведомства. Именно на них нужно воспитывать молодых сотрудников, равняться на опыт ветеранов спасательных подразделений», — подчеркнул президент.

Путин отметил важность постоянного совершенствования профессиональных навыков, эффективного использования современного оборудования и цифровых технологий, в том числе в целях профилактики и предупреждения ЧС.

Отдельно президент отметил вклад сотрудников МЧС в обеспечение безопасности жителей новых регионов России. Он также подчеркнул, что перед каждым спасателем ставится большое количество задач, значимых для государства и граждан.

«Уверен, что вы будете решать их четко и грамотно. А если нужно, действовать самоотверженно и бесстрашно и всегда будете достойны этого благородного призвания — спасать людей. Желаю вам и вашим близким успехов, здоровья и всего самого доброго. Еще раз поздравляю вас с Днем спасателя. И, конечно же, с наступающим Новым годом», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

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