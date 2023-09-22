Кондратьев: в этом году на Кубани по нацпроекту обновляют 142 зеленые зоны

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

По словам губернатора, благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» недавно обновили парки и скверы в станице Калининской, Новокубанске и Кропоткине. Там установили новые детские и спортивные площадки, лавочки, обустроили дорожки. Жители сами выбрали эти места для преображения.

«Нам важно, чтобы у людей была возможность отдыхать в комфортных парках и скверах, а молодежь поддерживала здоровый образ жизни. Всего до конца года приведем в порядок еще 142 зеленые зоны», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

В станице Калининской в новом парке оборудовали детскую игровую и скейт-площадку, установили спорткомплекс с тренажерами. В Новокубанске обновили любимый у горожан парк на улице Ленинградской — заменили покрытие, обустроили детские и спортивные зоны, выполнили озеленение. В Кропоткине на улице Кирова появилась новая зона отдыха с площадкой с уличными тренажерами и спортивно-игровым комплексом, а также лавочками и столом для настольного тенниса

В Краснодарском крае в этом году в рамках проекта «Формирования комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» обновляют 142 зеленые зоны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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