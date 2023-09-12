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Кондратьев: в этом году мы засеяли рисом 109,5 тыс. гектаров

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-etom-godu-my-zaseyali-risom-109-5-tys-gektarov
Кондратьев: в этом году мы засеяли рисом 109,5 тыс. гектаров
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанские аграрии приступили к уборке риса. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 12 сентября.

По прогнозам, собранный урожай закроет потребность в этом виде крупы на территории Кубани и других регионов. Так, на Краснодарский край приходится 70% рисового производства России. Самые большие площади в Красноармейском, Славянском, Калининском районах.

«Всего выращиванием этой культуры занимаются порядка 100 хозяйств. Особенно радует, что используем семена только отечественной селекции», — написал Кондратьев в Telegram.

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