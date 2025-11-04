Кондратьев: в единстве народов мы сохраним Кубань и Россию для будущих поколений

В День народного единства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в торжественном мероприятии в Краснодаре.



Также на мероприятии присутствовали председатель ЗСК Юрий Бурлачко, начальник УФСБ РФ по Краснодарскому краю Леонид Михайлюк, прокурор региона Сергей Табельский, мэр Краснодара Евгений Наумов, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, вице-губернаторы, депутаты, представители муниципалитетов, национальных диаспор, общественных организаций и объединений, Герои Советского союза и России, участники СВО.

Глава Кубани отметил, что День народного единства — один из самых молодых, но очень важных праздников в стране.

«Мы все разные: по возрасту, национальности и вероисповеданию, но всех нас объединяет общая Родина. Наш край — наглядный тому пример. На кубанской земле живут представители 160 национальностей. Мы уважаем традиции и культуру друг друга. Вместе работаем, воспитываем детей в духе общих ценностей, строим планы на будущее. Это многообразие делает регион и страну самобытной и сильной. Мы живем в непростое время, и в одиночку не справимся со всеми вызовами, но вместе — преодолеем любые трудности. Особую значимость этот праздник имеет для нашей молодежи. Помните, что в единстве народов великой страны мы сохраним Краснодарский край и Россию для будущих поколений, чтобы вы и они жили в процветающем крае и сильной стране», — сказал Кондратьев.

Юрий Бурлачко напомнил, что этот праздник напоминает о великом историческом событии, когда вера в Отечество и сплоченность позволили сохранить страну и положить конец Смуте. Он отметил, что этот опыт актуален и сегодня.

«Могущество России основывается не только на ее просторах и богатствах, но, прежде всего, на консолидации общества и дружбе народов. Преодолеть трудности мы можем только вместе. Наш край тоже многонационален. Мы не стираем различия, а с уважением относимся к культуре и традициям друг друга. Эта крепкая дружба народов — самое ценное наследие, которое мы должны передать потомкам. Это нерушимый фундамент будущего мира», — сказал Бурлачко.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий напомнил, что 4 ноября отмечается и День Казанской иконы Божьей Матери.

«Всем народам в России всегда находилось свое место. Даже во времена Российской империи каждый, кто хотел войти в ее состав, делал это со своей культурой и верой. Наша идеология основана на любви и уважении друг к другу. Дай Бог, чтобы никакое сердце не коснулся национализм, чтобы наши ценности были на первом места, а личное уходило на второй план», — цитирует митрополита Василия пресс-служба администрации Краснодарского края.

