Дом Дружбы открыли в День народного единства в Новороссийске

В торжественной церемонии открытия многофункционального ресурсного центра, где разместятся представители всех национально-культурных обществ города, принял участие глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Он рассказал, что Дом Дружбы станет центром межнационального единства, сохранения и развития культурных ценностей. Там будут проводить выставки, мастер-классы, концерты и другие акции, направленные на популяризацию национальных традиций.

«Особенно символично, что здесь разместился первый Этнографический музей народов, проживающих в Новороссийске», — отметил Кравченко.

В ходе мероприятия председателям общественных организаций вручили памятные подарки за большой вклад в сохранение дружбы и культурных традиций.

Также Кравченко отметил заслуги национально-культурных обществ города в помощи военнослужащим в зоне СВО и мирным жителям.

За героизм, проявленный при защите интересов России, и многолетнюю воинскую службу наградили ветерана СВО, старшего прапорщика, старшину роты 387-го ремонтно-восстановительного батальона 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, представителя городского лезгинского общества Лазима Вазиловича Сейдилаева.

«Уверен, Дом Дружбы станет уникальной площадкой для общей работы и местом притяжения для национально-культурных обществ. Здесь каждый сможет найти единомышленников, внести свой вклад в укрепление национального единства, познакомиться с историей, традициями и обычаями народов, населяющих город-герой», — написал Кравченко в Telegram.

