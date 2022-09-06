Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кондратьев: в дни выборов на Кубани будут работать более 2,8 тыс. избирательных участков

Политика
06.09.2022 08:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-dni-vyborov-na-kubani-budut-rabotat-bolee-2-8-tys-izbiratelnyh-uchastkov
Кондратьев: в дни выборов на Кубани будут работать более 2,8 тыс. избирательных участков
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Вениамин Кондратьев рассказал 6 сентября.

Глава Краснодарского края отметил, что участие в голосовании — ответственный шаг, от которого зависит не только будущее региона, но и всей страны.

«С 9 по 11 сентября на Кубани будут работать более 2,8 тыс. избирательных участков. Их оснастят металлодетекторами, кнопками тревожной сигнализации и средствами видеофиксации для безопасности всех, кто придет сделать свой выбор. Всего в регионе проведут 102 избирательные кампании, в том числе депутатов Законодательного Собрания. Участие в голосовании — ответственный шаг для каждого из нас, от него зависит будущее развитие Краснодарского края и всей страны», — сказал Кондратьев.

Он также сообщил, что в крае 4,3 млн избирателей, из них порядка 57 тыс. человек смогут проголосовать впервые.

Для обеспечения безопасности в дни выборов в регионе задействуют 20 тыс. полицейских и свыше 6 тыс. казаков.

В единый день голосования на Кубани в том числе планируют провести выборы 91 депутата четырех представительных органов муниципальных образований, глав двух городских и 64 сельских поселений в 30 муниципальных районах. А также дополнительные выборы 68 депутатов 31 представительного органа муниципального образования, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае на выборах будут работать свыше 3 тыс. общественных наблюдателей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Рамзан Кадыров прокомментировал свои слова о «бессрочном отпуске»
  2. Краснодарца за сделанное замечание избил мужчина, справлявший нужду на детской площадке
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Россия прекращает действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курильских островов
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях