Кондратьев: в дни выборов на Кубани будут работать более 2,8 тыс. избирательных участков

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Вениамин Кондратьев рассказал 6 сентября.

Глава Краснодарского края отметил, что участие в голосовании — ответственный шаг, от которого зависит не только будущее региона, но и всей страны.

«С 9 по 11 сентября на Кубани будут работать более 2,8 тыс. избирательных участков. Их оснастят металлодетекторами, кнопками тревожной сигнализации и средствами видеофиксации для безопасности всех, кто придет сделать свой выбор. Всего в регионе проведут 102 избирательные кампании, в том числе депутатов Законодательного Собрания. Участие в голосовании — ответственный шаг для каждого из нас, от него зависит будущее развитие Краснодарского края и всей страны», — сказал Кондратьев.

Он также сообщил, что в крае 4,3 млн избирателей, из них порядка 57 тыс. человек смогут проголосовать впервые.

Для обеспечения безопасности в дни выборов в регионе задействуют 20 тыс. полицейских и свыше 6 тыс. казаков.

В единый день голосования на Кубани в том числе планируют провести выборы 91 депутата четырех представительных органов муниципальных образований, глав двух городских и 64 сельских поселений в 30 муниципальных районах. А также дополнительные выборы 68 депутатов 31 представительного органа муниципального образования, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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