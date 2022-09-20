Кондратьев: в детсадах Краснодарского края с 2015 года создали 20 тыс. новых мест
Сейчас на Кубани детские сады посещают более 260 тыс. детей. С ними работают почти 27 тыс. педагогов.
«С 2015 года в Краснодарском крае построили и реконструировали 162 детских сада. В результате мы ввели порядка 20 тысяч мест. Это стало возможным благодаря планомерному увеличению финансирования из регионального бюджета, активному участию в федеральных программах, нацпроектах «Демография» и «Жилье и городская среда», — сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Глава региона отметил, что в крае до 2024 года планируют построить еще более 20 детских садов.
Всего с 2015 года на Кубани построили и приобрели 89 детсадов. Также возвели 53 новых блока к действующим учреждением. Еще 20 детских садов реконструировали с вводом дополнительных мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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