Кондратьев в День космонавтики опубликовал фото отдыха на Кубани Юрия Гагарина

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 апреля, в День космонавтики в своем Telegram-канале выложил несколько архивных фотографий, на которых запечатлены минуты отдыха первого в мире космонавта на кубанском курорте.

На этих уникальных кадрах Юрий Гагарин снят во время отдыха в Сочи. Первый человек, вышедший за пределы Земли, прибыл на черноморский курорт в мае 1961 года — всего через месяц после своего легендарного полёта в космос.

Во время сочинского отпуска Гагарин успел познакомиться с главными достопримечательностями курорта. Он прогулялся по аллеям знаменитого парка «Дендрарий», поднялся на смотровую площадку башни на горе Ахун, побывал в санаториях «Сочи» и им. Орджоникидзе. Эти фотографии сохранили для всех землян моменты отдыха человека, изменившего ход мировой истории.

Для жителей Сочи встречи с Гагариным стали поистине памятным событием. Ведь именно здесь, на черноморском побережье, Герой Советского Союза восстанавливал силы после своего беспрецедентного подвига, открывшего человечеству дорогу к звёздам.

По словам губернатора, триумф советских ученых и конструкторов навсегда изменил представления человечества о границах возможного.

‭«Уже 64 года мы с гордостью говорим о достижениях отечественной науки. Сегодня продолжаем создавать передовые технологии и инновации. Краснодарский край вносит весомый вклад в развитие российской космонавтики. В регионе производят солнечные и аккумуляторные батареи для космических аппаратов, оборудование для авиационной и космической промышленности. Кроме того, край принимает космонавтов страны на послеполетную реабилитацию», — написал глава региона.

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